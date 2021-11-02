Ледве не довели до самогубства. Колектори тероризували вчителів під Києвом

У Дніпрі поліцейські Киїської області затримали працівників колекторського кол-центру. Вони тероризували вчителів та погрожували їм.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.
Подробиці
Як стало відомо, поліція викрила у Дніпрі колекторський центр, який довгий час погрожував вчителям Броварів.
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Так, учительський колектив Броварської школи звернувся до Міністерства внутрішніх справ стосовно регулярних принизливих погроз з боку колекторів.
Здирники тиснули на педагогів, вимагаючи сплати боргів, зокрема вже погашених.
Дійшло навіть до того, що зловмисники вдалися до найбрудніших погроз – розмістили фейкові порнографічні матеріали у соцмережах. Одна з постраждалих вчителів не витримала тиску та звільнилася.
Що кажуть у поліції?
Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження щодо збуту порнографії та примусу до виконання цивільно-правових зобов'язань.
Наразі у колекторському центрі тривають обшуки, вилучено близько 40 одиниць техніки та комп'ютерного обладнання.
Встановлено, що у цьому закладі працювало понад 30 операторів, які дзвонили боржникам.