Ледве не довели до самогубства. Колектори тероризували вчителів під Києвом

У цьому кол-центрі працювало понад 30 операторів, які здійснювали дзвінки боржникам

У Дніпрі накрили колекторів. Фото: колаж «Сьогодні»

У Дніпрі поліцейські Киїської області затримали працівників колекторського кол-центру. Вони тероризували вчителів та погрожували їм.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

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Подробиці

Як стало відомо, поліція викрила у Дніпрі колекторський центр, який довгий час погрожував вчителям Броварів.

Так, учительський колектив Броварської школи звернувся до Міністерства внутрішніх справ стосовно регулярних принизливих погроз з боку колекторів.

Здирники тиснули на педагогів, вимагаючи сплати боргів, зокрема вже погашених.

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Дійшло навіть до того, що зловмисники вдалися до найбрудніших погроз – розмістили фейкові порнографічні матеріали у соцмережах. Одна з постраждалих вчителів не витримала тиску та звільнилася.





Що кажуть у поліції?

Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження щодо збуту порнографії та примусу до виконання цивільно-правових зобов'язань.

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Наразі у колекторському центрі тривають обшуки, вилучено близько 40 одиниць техніки та комп'ютерного обладнання.

Встановлено, що у цьому закладі працювало понад 30 операторів, які дзвонили боржникам.

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