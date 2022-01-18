"Ялинкопад" триває: новорічна красуня впала в Кропивницькому (фото)

В Україні розбушувалася негода, у багатьох областях вітер повалив дерева

Містом пронеслася завірюха / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кропивницькому на площі Героїв Майдану вночі через сильний вітер впала головна новорічна ялинка міста.

Про це пише CBN .

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Раніше синоптики попереджали про сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

"Не витримала хуртовини і ще одна новорічна ялинка Кіровоградської області – цієї ночі дерево впало у Кропивницькому", – йдеться у повідомленні.

Комунальники вже прибирають зламану "новорічну красуню". Окрім цього, головну площу міста розчищають від снігу.

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У Кропивницькому впала ялинка. Фото: CBN

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В Україні справжній "ялинкопад"

14 січня в Україні розбушувалася негода. У багатьох містах сильний вітер повалив головні новорічні ялинки. У деяких центрах їх відновлюватимуть, а десь просто демонтують.

Полтавська область

У Лубнах Полтавської області на центральній площі через сильний вітер впала частина новорічної ялинки, що змонтували з живих дерев. Фото та відео інциденту очевидці опублікували у соціальних мережах.

Чернігівська область

У Носівці Чернігівщини від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати її назад не будуть, а просто розберуть.

Також упала ялинка і у центрі Коропа Чернігівської області. Кран прибирав гілки дерева, але знову ставитиму головну красуню вже не будуть.

Під час падіння дерев ніхто не постраждав.

Сумська область

Також сильного вітру не витримала новорічна ялинка у місті Кролевець.

Прямо в центрі міста Білопілля на Сумщині від сильних поривів вітру впало святкове дерево.

Львівська область

У Пустомитах також упала ялинка. Місцеві жителі стверджують, що причиною могло стати погане кріплення.

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