Як гарячі пиріжки! У Дніпрі містяни кинулися на закупівлю зброї (відео)

Усі містяни, які мають дозвіл на придбання вогнепальної зброї, кинулися на закупівлю

Весь Дніпро готується зустрічати ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Змітають зброю та патрони з полиць швидше, ніж гарячі пиріжки. У Дніпрі зняли заборону на роботу магазинів зброї та мисливських магазинів, що діяла з грудня. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Антон Мачула.

Відразу ж усі містяни, які мають дозвіл на придбання вогнепальної зброї, кинулися на закупівлю. За півтори – дві години з полиць змели все: карабіни, пістолети, обвіси, патрони, бронежелети, тактичний одяг – залишилася хіба що пневматична зброя.

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До оборони міста приєдналися й підприємства, які з власною технікою та будматеріалами допомагають зводити укріплення. Весь Дніпро готується зустрічати ворога.

"Було до цього прийнято рішення закрити магазини, щоб уникнути випадків мародерства, але після того, як зрозуміли, що народ самоорганізувався, вирішили їх відкрити і, користуючись нагодою, порекомендувати, у кого є бажання, придбати вогнепальну зброю для самозахисту – будь ласка", – сказав міський голова Дніпра.

Ситуація в Україні 27 лютого