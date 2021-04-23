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Оперували чотири бригади хірургів: після ДТП під Дніпром двоє дітей опинилися у комі

23 квітня, 14:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Дніпрі двоє дітей у важкому стані після аварії на пішохідному переході – їх оперували чотири бригади лікарів

Під Дніпром у селі Братське водій Peugeot збила двох дітей. У результаті вони потрапили в кому, дітей прооперували чотири бригади лікарів.

Про це повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, 12-річні хлопчик і дівчинка йшли по пішохідному переходу і потрапили під колеса іномарки.

Після того водій закрилася в машині і чекала в салоні адвоката. Постраждалих госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

/ Фото: Інформатор

Зараз медики роблять усе можливе, щоб їх врятувати, обидва пацієнти знаходяться у комі. Діти зараз у важкому стані, загроза для життя зберігається.

Директор лікарні Олександр Власов розповів, що після ДТП їх оперували чотири хірургічні бригади: реаніматологи, ортопеди, лор-лікарі і нейрохірурги.

"Їх стабілізували реаніматологи, потім ми провели діагностичні дослідження і визначили обсяг ураження. Ортопеди прооперували їх переломи, лор-лікарі працювали над травмами лицьового черепа", – сказав він.

А вночі задіяли і нейрохірургів, оскільки у обох дітей є переломи черепа. Вранці діти були стабільні, але у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, у Києві велосипедистка збила пішохода, обидві жінки в лікарні.

Крім того, у Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.

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ДТП діти операція хірурги кома Дніпропетровська область
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