Під Дніпром закрили школи та дитячі садки – причина та терміни

У Кривому Розі Дніпропетровської області всі школи та дитячі садки відправили на дистанційне навчання. Такий режим триватиме три дні.
Відповідне рішення ухвалила комісія з ТБНС, передає Інформатор.
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Школярі Кривого Рогу навчатимуться вдома з 19 до 21 січня.
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За попередньою інформацією, причиною таких заходів стали масові повідомлення про замінування. Останнє з них надійшлоа\ вранці у середу, 19 січня.
В Україні багато шкіл пішли на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські школи масово йдуть на дистанційку через "мінування"
У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язане із постійними загрозами "мінування" навчальних закладів.
У Миколаєві надійшли нові повідомлення про замінування всіх шкіл. У зв'язку з цим керівниками 4 навчальних закладів (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання.
Водночас таку заяву зробили й у Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Там рекомендували всім школам перейти на дистанційне навчання.
"Такі рекомендації пропонуються з огляду на те, що з 12 січня 2022 року щодня надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Така ситуація вносить деструктив в організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес", – йдеться у заяві.
Саме тому було прийнято рішення рекомендувати організувати у закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. Такий формат введено до наступних рекомендацій.
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня Хмельницькому "замінували" школу № 6. Повідомлення надійшло до поліції.
До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані.
У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці до кол-центру СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано із постійними загрозами мінування навчальних закладів.
12 та 13 січня в Україні прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах . Вони мають ознаки добре спланованої акції.