Под Днепром закрыли школы и детские сады – причина и сроки

В Кривом Роге Днепропетровской области все школы и детские сады отправили на дистанционное обучение. Такой режим продлится три дня.
Соответствующее решение приняла комиссия по ТБЧС, передает Информатор.
Подробности
Школьники Кривого Рога будут учиться дома с 19 по 21 января.
Далее по теме
По предварительной информации, причиной таких мер стали массовые сообщения о минировании. Последнее из них поступило утром в среду, 19 января.
В Украине многие школы ушли на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские школы массово уходят на дистанционку из-за "минирований"
В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами "минирования" учебных заведений.
В Николаеве поступили новые сообщения о минировании всех школ. В связи с этим руководителями 4 учебных заведений (ЗОСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения.
В то же время такое заявление сделали и в Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. Там рекомендовали всем школам перейти на дистанционную учебу.
"Такие рекомендации предлагаются, учитывая, что с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о заминировании учреждений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса. Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы учреждений общего среднего образования, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс", — говорится в заявлении.
Именно поэтому было принято решение рекомендовать организовать в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. Такой формат введен до следующих рекомендаций.
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу № 6. Сообщение поступило в полицию.
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
В Киеве поступило сообщение о заминировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром в колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами минирования учебных заведений.
12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.