Півгодини сидів у працюючій машині: у Дніпрі господиня випрала кота

У Дніпрі прання собачої підстилки ледь не закінчилося фатально для кота – тварина спала в барабані, коли жінка ввімкнула пральну машинку

У Дніпрі господиня викупала кота у пральній машині / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі господарі випадково випрали свого кота Броша. Вони не помітили, як тварина спала в барабані на собачій підстилці та запустили пральну машинку. На щастя, кіт вижив і зараз почувається добре.

Про це повідомили у ветеринарній клініці "На робочій".

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Як кіт потрапив у пральну машину?

Брош любить спати в барабані пральної машини, а коли він у черговий раз туди ліг, там лежала собача підстилка такого ж кольору, як і він. Через це власники не помітили пухнастика.

Кіт пробув у машинці близько 30 хвилин, поки господарка почула його крики. Броша зловили, висушили та привезли до ветклініки. У тварини була низька температура і хрипи в легенях, її очі не розплющувалися через порошок, а з рота пахло пральним засобом.

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Що зараз із котом?

Брошу вже провели терапію та зробили аналізи. На щастя, усі показники були в нормі та кота відпустили додому. Зараз тварина почувається добре.