Повилітали шибки: у Дніпрі в маршрутку з пасажирами влетіла фура – є жертва (фото, відео)

У середу, 26 січня, у Дніпрі зіткнулися фура Volvo та маршрутка №37. Внаслідок аварії постраждав пасажир громадського транспорту.
Про це повідомляє Інформація.
Деталі ДТП
Вранці 26 січня обидва транспортні засоби рухалися вулицею Курсантською. Як розповів водій маршрутки, він рухався у крайній правій смузі з пасажирами у салоні.
Далі по темі
Потім у задню частину в'їхала фура Volvo. В результаті у маршрутки вилетіло заднє скло, а фуру буквально склало навпіл.
Є постраждалий
У ДТП постраждав пасажир маршрутки. Його госпіталізували до лікарні з забиттям грудної клітки.
Наразі на місці аварії працює поліція. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими. Фото: "Інформатор"
Під Дніпром автобус з пасажирами потрапив у смертельну ДТП
На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.
У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся з ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.
У салоні автобуса перебували водій та 10 пасажирів.
Водій ВАЗ загинув, швидка також забрала з місця ДТП двох потерпілих, один з яких – дитина.
Пасажири встигли вийти до того, як вогонь поширився на весь автобус.
Ще одна пожежа автобуса
Поблизу селища Росишки Синельниківського району Дніпропетровської області 12 січня прямо під час руху спалахнув автобус. Він перевозив робітників одного з місцевих підприємств.
Рятувальники розповіли, що вогнем було охоплено моторний відсік та салон автобуса.
"На момент виникнення спалаху в транспортному засобі перебувало вісім осіб, які, на щастя, встигли його залишити до того моменту, коли вогонь охопив весь салон", – повідомили у пресслужбі.