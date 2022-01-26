Повилітали шибки: у Дніпрі в маршрутку з пасажирами влетіла фура – є жертва (фото, відео)

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події

У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою та фурою. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, у Дніпрі зіткнулися фура Volvo та маршрутка №37. Внаслідок аварії постраждав пасажир громадського транспорту.

Про це повідомляє Інформація.

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Деталі ДТП

Вранці 26 січня обидва транспортні засоби рухалися вулицею Курсантською. Як розповів водій маршрутки, він рухався у крайній правій смузі з пасажирами у салоні.

Потім у задню частину в'їхала фура Volvo. В результаті у маршрутки вилетіло заднє скло, а фуру буквально склало навпіл.

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Є постраждалий

У ДТП постраждав пасажир маршрутки. Його госпіталізували до лікарні з забиттям грудної клітки.

Наразі на місці аварії працює поліція. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

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У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими. Фото: "Інформатор"

Під Дніпром автобус з пасажирами потрапив у смертельну ДТП

На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.

У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся з ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.