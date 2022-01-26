Повылетали стекла: в Днепре в маршрутку с пассажирами влетела фура – есть жертва (фото, видео)

В среду, 26 января, в Днепре столкнулись фура Volvo и маршрутка №37. В результате аварии пострадал пассажир общественного транспорта.
Об этом сообщает Информатор.
Подробности ДТП
Утром 26 января оба транспортных средства двигались по улице Курсантской. Как рассказал водитель маршрутки, он двигался в крайней правой полосе с пассажирами в салоне.
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Затем в заднюю часть въехала фура Volvo. В результате у маршрутки вылетело заднее стекло, а фуру буквально сложило пополам.
Есть пострадавший
В ДТП пострадал пассажир маршрутки. Его госпитализировали в больницу с ушибом грудной клетки.
Сейчас на месте аварии работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
В Днепре произошло страшное ДТП с пострадавшими. Фото: "Информатор"
Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП
На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.
В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.
В салоне автобуса находились водитель и 10 пассажиров.
Водитель ВАЗ погиб, скорая также забрала с места ДТП двоих пострадавших, один из которых – ребенок.
Пассажиры автобуса успели выйти до того, как огонь распространился на весь автобус.
Еще один пожар автобуса
Вблизи поселка Росишки Синельниковского района Днепропетровской области 12 января прямо во время движения загорелся автобус. Он перевозил рабочих одного из местных предприятий.
Спасатели рассказали, что огнем был охвачен моторный отсек и салон автобуса.
"На момент возникновения возгорания в транспортном средстве находилось восемь человек, которые, к счастью, успели его покинуть до того момента, когда огонь охватил весь салон", – сообщили в пресс-службе.