Жартувала та їла яблука: у Дніпрі п'яна дівчина на Lexus влаштувала погоню

У Дніпрі п'яна дівчина на Lexus хотіла сховатися від патрульних, але не впоралася з керуванням і врізалася в припарковану машину.
Про це пише Інформатор.
Знесла паркан
Аварія сталася близько 2:30 ночі. Дівчина влаштувала погоню від патрульних, але врізалася в припаркований Мінівен, від чого машину розвернуло на 90 градусів, Потім водійка знесла паркан приватного будинку, огорожа відлетіла на 5 метрів.
Веселилася і жартувала
За словами патрульних, дівчина за кермом була дуже п'яна. Вона не вела себе агресивно, а веселилася, жартувала і їла яблука. Від медичної допомоги відмовилася. У ДТП ніхто не постраждав.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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