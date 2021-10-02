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Жартувала та їла яблука: у Дніпрі п'яна дівчина на Lexus влаштувала погоню

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 жовтня, 13:02
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Аварія сталася сьогодні вночі на Балашовском спуску
Від медичної допомоги дівчина відмовилася / Колаж "Сьогодні"
Від медичної допомоги дівчина відмовилася / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі п'яна дівчина на Lexus хотіла сховатися від патрульних, але не впоралася з керуванням і врізалася в припарковану машину.

Про це пише Інформатор.

Знесла паркан

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Аварія сталася близько 2:30 ночі. Дівчина влаштувала погоню від патрульних, але врізалася в припаркований Мінівен, від чого машину розвернуло на 90 градусів, Потім водійка знесла паркан приватного будинку, огорожа відлетіла на 5 метрів.

Веселилася і жартувала

За словами патрульних, дівчина за кермом була дуже п'яна. Вона не вела себе агресивно, а веселилася, жартувала і їла яблука. Від медичної допомоги відмовилася. У ДТП ніхто не постраждав.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

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