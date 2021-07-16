Зламали ніс і вибили зуби. У Дніпрі по-звірячому побили активістку – відео

Жінка пов'язує напад зі своєю діяльністю – вона розслідує і висвітлює злочини місцевого криміналітету

У Дніпрі жорстоко побили активістку Наталію Ешонкулову. У неї струс мозку, сильні гематоми на обличчі, порізи і синці.

Про це Наталя розповіла на своїй сторінці в Facebook.

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За її словами, біля будинку на неї напали двоє чоловіків. Вони били активістку руками і ногами – зламали перенісся, вибили зуби, розбили голову. Від смерті її врятували сусіди, які злякали зловмисників.

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"Мене тільки що намагалися вбити. Якби не сусідка, мене б тут убили. У них були заточки і ножі. Люди, мене хочуть винищити ... Прошу вас, допоможіть", – сказала Наталя.

Зараз активістка знаходиться на обстеженні в одній з медичних установ міста.

Наталя Ешонкулова в лікарні. Фото: Telegram-канал ХД

На думку Наталії, напад пов'язаний з її професійною діяльністю. Активістка висвітлює злочини місцевого криміналітету. А побиття сталося після того, як вона написала заяву на кілька, за її словами, злочинців.

Нагадаємо, під Києвом чоловік атакував авто поліції і напав на патрульного.

Крім того, у Києві п'яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої", який приїхав на виклик.

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