Зламали ніс і вибили зуби. У Дніпрі по-звірячому побили активістку – відео

У Дніпрі жорстоко побили активістку Наталію Ешонкулову. У неї струс мозку, сильні гематоми на обличчі, порізи і синці.
Про це Наталя розповіла на своїй сторінці в Facebook.
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За її словами, біля будинку на неї напали двоє чоловіків. Вони били активістку руками і ногами – зламали перенісся, вибили зуби, розбили голову. Від смерті її врятували сусіди, які злякали зловмисників.
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"Мене тільки що намагалися вбити. Якби не сусідка, мене б тут убили. У них були заточки і ножі. Люди, мене хочуть винищити ... Прошу вас, допоможіть", – сказала Наталя.
Зараз активістка знаходиться на обстеженні в одній з медичних установ міста.
На думку Наталії, напад пов'язаний з її професійною діяльністю. Активістка висвітлює злочини місцевого криміналітету. А побиття сталося після того, як вона написала заяву на кілька, за її словами, злочинців.
Нагадаємо, під Києвом чоловік атакував авто поліції і напав на патрульного.
Крім того, у Києві п'яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої", який приїхав на виклик.
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