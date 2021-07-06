Стало нудно. У Дніпропетровській області хлопець "замінував" багатоповерхівку (фото)

Правоохоронці оперативно встановили особу "мінера", тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі

Будинок, який "замінував" юнак. Фото: ГУНП

У Нікополі Дніпропетровської області 18-річний хлопець через нудьгу повідомив про замінування багатоповерхівки. Поки поліцейські обстежували будинок, він весь час знаходився поряд і знімав дії правоохоронців на мобільний.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення про замінування однієї з квартир у 5-поверховому будинку надійшло до поліції 3 липня близько 22:00. Заявник сказав, що через 40 хвилин в квартирі станеться вибух.

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На місце події виїхали оперативники, вибухотехніки і кінологи з собаками. Вони обстежили будинок і не виявили вибухонебезпечних речовин.

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Правоохоронцям вдалося встановити особу "мінера". Юнака доставили до відділку і опитали. У нього вилучили мобільні телефони, які підтверджують його причетність до злочину.

Реклама Псевдомінер знімав на відео евакуацію людей і роботу правоохоронців. Фото: ГУНП

Пізніше йому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину за статтею "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: