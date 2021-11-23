Штурхали та наносили удари: у Дніпрі школярі побили однокласника (відео)

За словами мами постраждалого хлопчика, в учнівському колективі ніхто не збирається товаришувати з її сином

У школі Дніпра побили підлітка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі у школі №29 підлітки побили свого однокласника та момент потрапив на відео. За словами мами постраждалого хлопчика, її сина цькують у навчальному закладі.

Про це повідомляє "Наше Місто".

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Подробиці скандалу

Як розповіла мама 6-класника, на телефон сина від однокласниці прийшло відео, на якому чітко видно, що діти знущаються з дитини – штовхають і наносять удари по тілу.

Після цього жінка вирішила звернутися до поліції та поспілкуватися з батьками учнів. За словами матері, в учнівському колективі ніхто не збирається товаришувати з її сином. Більше того, вона дізналася, що всі у класі хлопчика ненавидять.

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Що кажуть у школі?

Директорка школи повідомила, що двом вчителям вже винесено догану за те, що не було дотримано правил чергування на поверсі під час зміни.

Нині у школі триває службове розслідування. На засіданні комісії, яке відбудеться 23 листопада, розглядатимуться питання щодо директорки школи. Найголовніше питання – чому діти одні перебували у класі, без присутності вчителя.

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