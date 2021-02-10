Тисячі шприців і голок біля житлових будинків: хто прибере звалище медвідходів під Дніпром

Сміттєзвалище з медичних відходів з десятками тисяч шприців з голками виявили у Новомосковську на Дніпропетровщині. Місцеві припускають, що їх викинули, щоб зекономити на утилізації.

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У ситуації розбиралися кореспонденти новин "Сьогодні".

На виїзді з Новомосковська підлітки зняли відео, на якому видно звалище медичних відходів. Поле поблизу житлових будинків усіяне мішками зі шприцами та голками, на пакунках – адреса компанії-виробника.

"Київське підприємство – виробник цих шприців, тепер залишилось дізнатись тільки їх маршрут, як вони сюди потрапили", – каже мешканець Новомосковська Юрій Караченцев.

Екологічна інспекція обстежила вміст пакетів і взяла на аналіз зразки ґрунту. Попередньо з'ясували. що медінструменти браковані, їх не використовували. На місце виїхала й поліція – слідчі шукають власника майна.

Автори: Євгенія Кравець, Софія Москаленко Відео: Сьогодні

"Буде вирішено питання про притягнення до відповідальності – або адміністративної, або кримінальної", – розповіла Ольга Зінковська, старша інспекторка Новомосковського відділу поліції.

Медичні відходи небезпечні – навіть не вживані, кажуть екологи. Тож потребують особливої утилізації.

"Якщо навіть утилізація даного відходу коштує невеликі гроші, то за транспорт треба сплатити в три рази більше, і за рахунок цього ніхто нікуди нічого не везе. Беруться гроші, викидають або заривають на смітнику", – каже еколог Тетяна Лампіка.

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Прибирати відходи вже почала місцева влада.

"Наше комунальне підприємство не має відповідних дозволів. Тому ми звернулись до компанії, яка має відповідні дозволи та ліцензії. Зараз вже оформлюється процедура зваження", – розповів міський голова Новомосковська Сергій Резник.

За кожен прибраний кілограм міська влада заплатить близько двадцяти п’яти гривень. У цю суму вже входить вартість транспортування і правильної утилізації.

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