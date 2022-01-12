У Дніпрі шукають вибухівку у всіх школах

Учнів та співробітників навчальних закладів не евакуюють

У поліцію Дніпра написали лист із погрозами / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі замінували усі школи. Таке повідомлення електронною поштою отримала Нацполіція.

Про це повідомляє 9 канал.

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У листі автор заявив: "Хочу вам повідомити, що всі школи в Дніпрі заміновані, я вб'ю вас та ваших рідних. Я втомився терпіти. Сьогодні протягом навчального дня станеться вибух".

Також він залишив назву свого телеграм-каналу. Проте, за інформацією ЗМІ, жодної евакуації у школах міста не відбувається.

У поліції поки що інцидент не коментують.

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Нещодавно у Києві "замінували" всі школи

Анонімне повідомлення про замінування надійшло на кол-центр СБУ 11 січня.

Зазначимо, що всього у столиці 491 навчальний заклад, де навчаються 286 752 дітей.

У Мережі писали, нібито група перевірки одна на все місто. Однак у поліції спростували цей факт. За словами копів, насправді таких груп багато, вони включають вибухотехніків і кінологів.

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