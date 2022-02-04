Грабіжник забрав 52 тис. грн.

Правоохоронці розслідують збройний напад на ПриватБанк. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 4 лютого, у Дніпрі озброєний чоловік пограбував відділення ПриватБанку.

Про це повідомляє Дніпро.Оперативний.

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Подробиці інциденту

Інцидент стався о 17:15 у відділення банку на вулиці Будівельників. До банку зайшов чоловік, який почав розмову про "життя" зі співробітницею банку, під час якого з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет і погрозами змусив підвести його до каси, де вимагав віддати усі готівки. Грабіжник забрав 52 тис. грн.

Касир підготувала пакет із залишками виручки, сума якої була незначною. Водночас, співробітниця банку встигла натиснути на "тривожну кнопку", включила сирену та викликала охорону. Грабіжник залишив відділення банку, почувши сирену.

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За фактом спроби збройного пограбування відділення ПриватБанку триває слідство. Крім того, служба безпеки банку оголосила про винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію про злочинців, яка допоможе швидше розкрити злочин.

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