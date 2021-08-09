Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

У Дніпропетровській області знайшли загадковий хрест (фото)

9 серпня 2021 17:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Незвичайну знахідку виявили у місті Марганець. Про неї колись писав відомий історик Дмитро Яворницький

На хресті видно дірки, ніби по ньому стріляли зі зброї. Фото: Марганець Туристичний/Facebook

На хресті видно дірки, ніби по ньому стріляли зі зброї. Фото: Марганець Туристичний/Facebook

У місті Марганець Дніпропетровської області в районі селища Мар'ївка (у корінного русла балки Отченашівської) виявили кам'яний хрест, який схожий за описом на той, про який писав Дмитро Іванович Яворницький – відомий історик, вчений і краєзнавець.

Реклама

Про це розповіли в групі "Марганець Туристичний" на Facebook.

"Вперше про цей хрест мені розповів місцевий мешканець селища Мар’ївка — Олександр Любера. Через деякий час ми разом із учасниками товариства "Марганець Туристичний" вирушили в експедицію на кладовище. Старовинний хрест було знайти нелегко, але нам це вдалось! Хрест лежав під високою травою… Ми його підняли та почистили від землі", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Вчені знайшли древній сейф з унікальними прикрасами (фото)

Реклама

На хресті видно дірки, ніби по ньому стріляли зі зброї, як і писав історик. Напис дослідити не вдалося, він затертий.

Напис на хресті повністю не зберігся. Фото: Марганець Туристичний/Facebook

Напис на хресті повністю не зберігся. Фото: Марганець Туристичний/Facebook

В тренді
Був неконфліктний, але все дістало: друг і сусіди розповіли про чоловіка, що підірвався у Кривому Розі
У Кривому Розі ветеран АТО підірвався на гранаті / колаж "Сьогодні"

Що написано про хрест в книзі "Українська Атлантида"

"Дмитро Яворницький, оглядаючи околиці Мар’ївки в 80-х роках 19-го століття, знайшов в балці Отченашковій пісковиковий надгробний хрест, на якому нанесений напис "мир — раб божий козак’ … Павло Ориська … місяця листопада року …" Всю напис прочитати не можна було через те, що він був сильно пошкоджений кулями (хтось стріляв по хресту як по мішені)".

Також біля цього хреста виявлено ще один уламок від другого хреста, теж старовинного.

Реклама

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Дніпрі повісився підполковник СБУ: кого звинуватив у смерті
У Дніпрі повісився підполковник СБУ: кого звинуватив у смертіДніпро
Накатався і не заплатив. У Кам'янському таксисти з зеленкою покарали пасажира – фото
Накатався і не заплатив. У Кам'янському таксисти з зеленкою покарали пасажира – фотоДніпро
У ресторані Кам'янського повісили карту з
У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фотоДніпро
В аквапарку Дніпра загинула дитина
В аквапарку Дніпра загинула дитинаДніпро
Після потопу у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)
Після потопу у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)Дніпро
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – все, що потрібно знати (фото, відео)
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – все, що потрібно знати (фото, відео)Дніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти