Арестович розповів, скільки українців досі в заручниках у бойовиків на Донбасі

Бойовики незаконно утримують на окупованій частині Донбасу близько 300 людей, але про новий обмін полонених поки не йдеться, хоча це питання постійно порушують на засіданнях Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу (ТКГ).

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Про це повідомив спікер ТКГ Олексій Арестович у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Гуманітарна група постійно розмовляє на цю тему. Поки перспективи марні. Тому що також прив’язується до політичних питань. Поки нікого не можемо... Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки", – пояснив він.

Арестович уточнив, що захоплені люди перебувають на різних локаціях.

"Є частина людей, які утримуються в їх (бойовиків. – Ред.) там "пенітенціарній системі", є такі, які утримуються в таких тюрмах, як "Ізоляція". Тобто фактично в нелегальній тюрмі", – розповів він.

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При цьому точна цифра утримуваних на окупованому Донбасі людей, за словами представника ТКГ, невідома, а деякі, як припускають, могли бути взагалі вивезені в Росію.

"Є частина осіб і дуже велика, яка була захоплена на Донбасі, а зараз ми підозрюємо, що вони знаходяться в Російській Федерації. Тобто це складна ситуація", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Арестович повідомив, що Росія продовжує блокувати обмін полоненими, висуваючи щораз умови то процесуально очистити бойовиків, то в обмін на якісь політичні поступки Києва.

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