Благодійники та хокеїсти привітали дітей Донбасу з днем святого Миколая

Півмільйона дітей Донбасу отримали за всі ці роки солодкі подарунки

Кожна дитина з нетерпінням чекає на День святого Миколая. Колаж "Сьогодні"

Традиційно напередодні Дня Миколи Фонд Бориса Колесникова та хокейний клуб "Донбас" відвідують навчальні заклади Донецької області та вітають дітей із новорічними святами. Вісім років благодійники та хокеїсти виступають у ролі помічників святого Миколая, беруть участь у тематичних ранках та роздають подарунки.

Соціальна акція

Цього року представники Фонду та клубу побували у школах, інтернатах та дитячих будинках Дружківки, Костянтинівки, Торецька, Святогірська, Краматорська, Слов'янська, Миколаївки, Покровська, Покровського, Олександрівського та Слов'янського районів, Іллінівській ОТГ та передали дітям 67 000 солодких набір. Крім того, подарунки отримали учні технікумів Костянтинівки та Дружківки, а також 7100 педагогів області.

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"Кожна дитина з нетерпінням чекає на День Миколи, і ми щасливі привітати наших юних друзів із цим святом! Дуже хочеться, щоб вони щодня відчували себе щасливими, вміли дружити, мріяли, вірили у добро та дива, особливо новорічні. Я бажаю всім землякам міцного здоров'я, миру, впевненості, що разом ми вирішимо дорослі проблеми заради наших дітей та їхнього майбутнього. Щасливого всім Нового року та Різдва!", – каже Борис Колесніков, президент благодійного Фонду.

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До офіційних делегацій приєдналися також гравці ХК "Донбас". Спортсмени не лише привітали хлопців із наступаючими святами, а й розповіли їм про свої досягнення у хокеї, користь спорту та здорового способу життя. Педагоги кажуть: на ці зустрічі діти завжди чекають з особливим трепетом.

"З року в рік представники Фонду Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" відвідують наші ранки напередодні Дня Миколи. І для нас, і для хлопців є справжніми чарівниками, які з'являються, щоб подарувати чудовий настрій, заряд позитиву та вручити подарунки. Такі візити та спілкування дуже важливі для юного покоління: діти прагнуть бути схожими на титулованих спортсменів, починають займатися спортом, добре вчитися, цікавляться хокеєм. Від імені всіх педагогів та батьків дякую Борису Колеснікову за підтримку жителів Донеччини, ми цінуємо його за добрі справи, тверде слово та турботу", — наголошує Світлана Бурдун, директор Іллінівської опорної школи.

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За роки реалізації соціальної акції Фонду та клубу з привітання школярів Донецької області із Днем Миколи солодкі подарунки отримали близько 500 000 дітей.

Як ми раніше розповідали, на день святого Миколая чекають і діти, і дорослі. Адже подарунки люблять усі . Якщо ви взяли на себе роль доброго чарівника, постарайтеся, щоб цей день вийшов святковим із самого ранку.

Крім того, що ми всі отримуватимемо подарунки, в будинку має бути аромат різного печива. Однак це не привід балувати дітей цукерками , адже можна вибрати корисніші солодощі.