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Через ігри позбавитись жахів війни – як дітям-переселенцям допомагають психологічно відновитись

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
16 серпня, 22:23
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Вже понад чотири із половиною тисячі дітей оздоровились у літніх таборах завдяки "Фонду Ріната Ахметова"
Дитячий табір в Святогірську. Колаж "Сьогодні"
Дитячий табір в Святогірську. Колаж "Сьогодні"

Щороку для переселенців, жителів прифронтових міст і сіл, а також непідконтрольної території "Фонд Ріната Ахметова" влаштовує літній відпочинок. Цього разу в таборі Святогір'я оздоровилися 115 хлопчиків і дівчаток, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Робота психологів з дітьми зовсім не схожа на консультації з дорослими – реабілітацію необхідно перетворювати на гру. Окрім ігрової терапії, спеціалісти застосовують різні тілесні практики. 8-річна Саша більше трьох років займається танцями, а от йогу – опановувала вперше.

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"Мій брат ліпив щось з пластиліну, я грався, мама наша готувала їсти, і у нас у дворі стався вибух. І ми побігли, мама нас взяла, і побігла в ванну", – пригадує хлопець.

Психологи вчать хлопців і дівчат відновлюватися після таких стресів. Дають поради й інструменти, які можна використовувати у повсякденні.

"Йога і вправи кінезіології – це чудовий інструмент для дітей, які живуть на прифронтових територіях, воно стабілізує їхній емоційний стан і дає відчути межі свого тіла", – говорить психологиня Ольга Жога.

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Учасниками проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" цього року традиційно стали діти-переселенці, жителі прифронтової зони та непідконтрольної території.

"Мені тут весело, я вже знайшла собі друзів. Мені подарував цю путівку "Фонд Ріната Ахметова", і я дуже рада за такий подарунок", – каже маленька переселенка з Донецька Олександра.

Різні секції, спортивні ігри та змагання, і особлива увага психологічному відновленню. Ціла команда фахівців працює із дітьми упродовж усієї зміни.

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Завдяки Фонду Ріната Ахметова від 2015-го року у кращих таборах країни оздоровилося понад чотири із половиною тисячі дітей.

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