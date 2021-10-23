Двоє українських військових поранені: окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

За минулу добу, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише пресслужба ООС.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", – йдеться в повідомленні.
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Де стріляли?
- Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
- У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 100 мм.
- В бік Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.
- Поблизу Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
- Біля Луганського ворожі збройні формування двічі вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм.
- Неподалік населених пунктів Лебединське і Новоселівка Друга російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- В районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- Через це Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до нових провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.