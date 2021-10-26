Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Двох українських військових поранено: окупанти 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 жовтня, 07:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України
На Донбасі знову не спокійно
На Донбасі знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 25 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба штабу ОСС у Facebook.

Реклама

Де стріляли

  • Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів із мінометів калібру 82 мм.
  • Поблизу Пісків відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • У напрямку Золотого-4 здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

На 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.

Реклама

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Опитування
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
ТОП-матчі

Маріуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Завтра

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 25 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 058 802
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 151 478
Всього введених доз 16 210 280
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти