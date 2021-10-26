Двох українських військових поранено: окупанти 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України

На Донбасі знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 25 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба штабу ОСС у Facebook.

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Де стріляли

Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів із мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", – йдеться у повідомленні.

На 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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