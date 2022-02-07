Фонд Ріната Ахметова допоміг дівчинці, яку торкнулася війна на Донбасі (відео)

Діти, які стали свідками війни, отримали підтримку найбільшої благодійної організації нашої країни

Фонд Ріната Ахметова дбає про дітей

Травми війни бувають різними. Не лише фізичні, а й психологічні травми – це втрати. І від них можна не оговтатися все життя.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Сім'я Діль

Мешканка Маріуполя Анастасія Діль любить розповідати будь-яку історію малюнками. Бо образ, вважає, набагато точніший за слово. Чого тільки варта різноманітність кольорів.

"Можна проявити себе, там можна показати який у тебе настрій, кого ти любиш!" – розповідає Анастасія Діль.

Був час, згадує бабуся Анастасії Світлана Білоіванникова, коли світ для онуки майже за день зник.

Трагічні події січня 2015 року. Тоді під масованим обстрілом району Східний, де мешкає сім'я, загинули десятки мирних жителів Маріуполя, понад сотню поранили.

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"У нас з вікна було дуже видно, як все горіло, як заправка горіла, як літали снаряди. Це було дуже страшно!" – розповідає Анастасія Діль.

Бабуся Анастасії каже, що їм тоді дуже пощастило.

"Ви знаєте, нам дуже пощастило. У нас, здається, єдине подвір'я, в якому не було таких великих руйнувань. Нас якось пронесло. Я завжди говорила, у нас тут чи хтось святий чи дуже праведний", – каже Світлана Білоіванникова.

В результаті пережите обернулося травмою війни. Саме від неї страждає кожна п'ята дитина.

"Розповідали, що якщо обстріл, то треба бігти. І ось дитина моментально, перше бах – і у ванну! Стала там і стоїть. Воно вже не бахає, а вона все стоїть", – розповіла Білоіванникова.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. людей.

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Відновити здоров'я онуці допомогли, звичайно, час та робота з психологами Фонду Ріната Ахметова.

"Діти, які живуть поряд із фронтом, вони можуть чути якісь вибухи і вони не розуміють, що робити. Вони не знають, де взяти цю допомогу, діти завжди перебувають у стресі, не усвідомлюючи цього", – сказала психолог Фонду Ріната Ахметова Ірина Вселюбська.

Позбавляти дітей стресу найкраще завдяки арт-терапії. Ця методика дуже дієва у програмі оздоровчого відпочинку "Мирне літо".

"Мирне літо" дітям дуже допомагає, особливо для дітей із сірих зон. Це, здається, єдиний фонд в Україні, який охопив такий обсяг!" – сказала Світлана Білоіваннікова.

За 16 років роботи Фонду Ріната Ахметова всебічну підтримку отримали вже 5 млн. дітей.

Анастасія показала малюнок за допомогою РЛА. Його портрет та стрілочки розходяться за напрямками допомоги.

"Це малюнок! Як він допомагає людям. Це швидка, яка їде до людей, а тут слухові апарати видає", – розповіла Анастасія Діль.

У Насті плани на майбутнє – створити "мову малюнків", де не буде місця чорному кольору.

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