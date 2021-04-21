Держдеп США: Немає ознак того, що Україна бере участь в провокаціях РФ

Можна спостерігати тільки кампанію Росії по дезінформації, щоб помилково звинуватити Україну за дії Кремля

У США не бачать ознак того, що Україна провокує Росію на посилення військової присутності в Криму і вздовж українських кордонів.

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Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Інтерфакс".

"Ми взагалі не бачимо жодних ознак того, що Україна бере участь в провокаціях або сприяє ескалації напруженості", – сказав він.

За його словами, в США бачать тільки кампанію Росії по дезінформації, покликану помилково звинуватити Україну за дії Кремля.

Нагадаємо, в ТКГ заявили, що наступна зустріч радників глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.

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В Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до України для нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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