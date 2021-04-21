Русский
$ 28,01
33,74
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Держдеп США: Немає ознак того, що Україна бере участь в провокаціях РФ

21 квітня, 03:57

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Можна спостерігати тільки кампанію Росії по дезінформації, щоб помилково звинуватити Україну за дії Кремля

У США не бачать ознак того, що Україна провокує Росію на посилення військової присутності в Криму і вздовж українських кордонів.

Реклама

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Інтерфакс".

"Ми взагалі не бачимо жодних ознак того, що Україна бере участь в провокаціях або сприяє ескалації напруженості", – сказав він.

За його словами, в США бачать тільки кампанію Росії по дезінформації, покликану помилково звинуватити Україну за дії Кремля.

В тренді
На Донбасі бойовик стріляв у 15-річну дівчину: запис розмови окупантів

Нагадаємо, в ТКГ заявили, що наступна зустріч радників глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.

Реклама

В Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до України для нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США Донбас Украина Держдепартамент США
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на Facebook
Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на FacebookВлада
РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення (відео)
РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення (відео)Росія
Росія підтвердила стягування
Росія підтвердила стягування "Іскандерів" до кордону з УкраїноюРосія
Путін може піти в наступ, вирішивши, що гірше вже не буде – експрем'єр Швеції
Путін може піти в наступ, вирішивши, що гірше вже не буде – експрем'єр ШвеціїРосія
Навіщо Путін підтягнув війська до України: в ОПУ назвали причину
Навіщо Путін підтягнув війська до України: в ОПУ назвали причинуВлада
Зустрів кохану на фронті: що відомо про загиблих військових з Буковини
Зустрів кохану на фронті: що відомо про загиблих військових з БуковиниЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти