Держдеп США: Немає ознак того, що Україна бере участь в провокаціях РФ

У США не бачать ознак того, що Україна провокує Росію на посилення військової присутності в Криму і вздовж українських кордонів.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Інтерфакс".
"Ми взагалі не бачимо жодних ознак того, що Україна бере участь в провокаціях або сприяє ескалації напруженості", – сказав він.
За його словами, в США бачать тільки кампанію Росії по дезінформації, покликану помилково звинуватити Україну за дії Кремля.
Нагадаємо, в ТКГ заявили, що наступна зустріч радників глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.
В Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до України для нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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