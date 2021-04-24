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Інфляція, жахливі продукти і кинуті пенсіонери – що відбувається в Донецьку

24 квітня, 00:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ціни постійно ростуть швидкими темпами, є продукти з України та з Росії, але це все найнижчої якості

Ще в 2012 році Донецьк був активним містом, де були ресторани, клуби, культурне життя, а зараз це місто покинутих пенсіонерів. Залишилися тільки ті, кому важко переїжджати.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів стиліст Роман Мідний, який на час повернувся додому до батьків.

За його словами, людям, в тому числі і його сім'ї, важко змінити своє житло на знімну квартиру, а людям у віці 55 років досить важко знайти роботу. Для них це ще страшніше, ніж жити у відчутті цієї небезпеки.

"Все стало дуже політизованим. З молоддю говорити практично неможливо. Місцеві ЗМІ показують на 100% пропагандистську інформацію. В цілому у людей настрій розхитаний, всі вже хочуть, щоб хоч кудись і в якусь сторону все вирішилося", – сказав Роман мідний.

Він розповів, що в Донецьку ціни постійно ростуть швидкими темпами.

"Інфляція становить близько 30-40% за пів року, які я тут. Також дуже погана якість продуктів. Є щось завезене з України, а щось з Росії, але це все найнижчої якості. Ціни можна порівняти з московськими" , – розповів він.

Також ми писали про те, що в Донецькій області поліція відкрила справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу.

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