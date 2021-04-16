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Бойовики на Донбасі півроку блокують роботу пунктів пропуску: як перетнути КПВВ (відео)

16 квітня, 18:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На Донбасі бойовики не пропускають людей через КПВВ – як дістатися людям з окупованої території

Бойовики на Донбасі знову не дотримали обіцянки – КППВ так і не відкрили. Люди не можуть потрапити на підконтрольну Україні територію. На пунктах пропуску окупованої частини Донбасу зараз тиснява і величезні черги.

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Журналіст "Сьогодні" Євген Назаренко з'ясував, що відбувається у прифронтовому Новотроїцькому.

Відео: Сьогодні

Як обмежують проїзд

Уже півроку як окупанти закрили всі КПП на Донбасі зі свого боку. Вони посилаються на нібито COVID-19.

Учора, 15 квітня, на сайтах бойовиків написали, що з 16 квітня повноцінно поновлюється робота КПВВ Оленівка, що біля Новотроїцького. Однак цього не сталося. Окупанти як і раніше пускають тільки обмежений список людей два дні на тиждень: у понеділок і п'ятницю.

Сьогодні біля КПП стояли 30 авто і тільки два з них проїхали.

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Які КПВВ працюють

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На Донбасі всього сім пропускних пунктів. Робота п'яти з них заблокована бойовиками. Тільки Новотроїцькому в Донецькій області та Станиці Луганській у Луганській області працюють в обмеженому режимі.

Більш того, бойовики пропускають тільки людей, що мають прописку на підконтрольній України території. Якщо людина, наприклад, з Донецька, йому відмовлять. І ще абсурдніше, такі ж обмеження вони встановили між т.зв. "ЛНР" і "ДНР". Тобто, людина з Луганської області не може приїхати в Донецьку.

Що потрібно зробити людям, які їдуть з окупованої території:

  • треба зняти номери невизнаної республіки, окупанти зобов'язали ставити їх реєстрацію. І прикрутити українські;
  • встановити додаток "Дія";
  • здати безкоштовний тест на ковід або пройти двотижневу самоізоляцію у гуртожитку, який надасть держава.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі будують нові оборонні позиції біля Донецького аеропорту.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас бойовики КПП пункт пропуску

Джерело: Сьогодні

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