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З гранатометів та мінометів. Окупанти за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 листопада, 07:24
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На Донбасі знову неспокійно
На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 4 листопада, з боку бойовиків зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

  • У Мар'їнки двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм.
  • У напрямку Попасної обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • По наших позиціях у напрямку Зайцевого вогонь відкривали двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.
  • У районі Майорська окупанти двічі обстріляли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.
  • Неподалік Новотошковського двічі відкрили вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

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