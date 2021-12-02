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З окупованого Донбасу масово їдуть місцеві: чого бояться

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
2 грудня, 10:45
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Виїжджають переважно жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту
З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці. Фото: колаж "Сьогодні"
З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці. Фото: колаж "Сьогодні"

З ОРДЛО місцеві жителі масово виїжджають у зв'язку із загостренням ситуації з можливим поновленням бойових дій. Здебільшого люди їдуть на територію Росії.

Про це повідомили у Східній правозахисній групі.

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Люди масово їдуть

Як розповіли у відомстві, місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ, оскільки багато трудових мігрантів працюють у РФ і намагаються забрати з собою свої сім'ї, а також побоюються відновлення війни.

Крім того, виїжджають здебільшого жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту.

"Також причини виїзду обумовлені продовженням невиплати заробітної плати на території ОРДЛО", – додали правозахисники.

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Жителі ОРДЛО залишилися без пенсій – не виплатили 5,32 млрд

Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей не виплатили 5,32 млрд гривень пенсій.

Верещук пояснила, що гроші накопичуються на карткових рахунках пенсіонерів, і крім них кошти ніхто забрати не зможе ні до бюджету, ні якось ними скористатися. Також існує проблема виплати боргів за попередніми періодами, насамперед через закриті бойовиками КПВВ.

"Справді, є питання до деяких осіб, але це не означає, що всі під один гребінець мають страждати. Тобто зараз же заблоковані виплати боргів усім пенсіонерам, які там проживають (на окупованій території – Ред.). І ми розуміємо, що цей борг накопичується. За цими особами за ці роки залишки (невиплачені пенсії – Ред.) становлять 5 млрд 320 млн грн. Це дуже багато", – сказала Верещук.

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Міністр додала, що у міністерстві вже обговорюють можливість автоматичного продовження карток Ощадбанку для переселенців та мешканців ОРДЛО після 1 січня. Хоча раніше у банку заявляли, що продовжень більше не буде.

Крім того, у влади з'явилася інформація про випадки зловживання ситуацією з виплатами, їх розслідуватимуть відповідні служби.

"Є інформація, що ці платіжні картки забирали у людей там (на окупованій території – Ред.), або віддавали лише частину коштів, а решта грошей йшла, як мені сказали, на фінансування тероризму. Це теж може мати місце. Для цього у нас є спецслужби", – сказала Верещук.

За її словами, щоб розібратися в ситуації потрібен час. Верещук пообіцяла, що люди, які мали отримати гроші, їх отримають.

Раніше ми писали:

  • Пенсіонерам із ОРДЛО продовжать зараховувати пенсії на нові банківські картки, якщо строк дії попередніх завершився.

  • Україна скасувала самоізоляцію для жителів окупованих територій, але їм потрібно мати при собі запрошення на вакцинацію від COVID з українським ідентифікатором.

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