З окупованого Донбасу масово їдуть місцеві: чого бояться

Виїжджають переважно жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці. Фото: колаж "Сьогодні"

З ОРДЛО місцеві жителі масово виїжджають у зв'язку із загостренням ситуації з можливим поновленням бойових дій. Здебільшого люди їдуть на територію Росії.

Про це повідомили у Східній правозахисній групі.

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Люди масово їдуть

Як розповіли у відомстві, місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ, оскільки багато трудових мігрантів працюють у РФ і намагаються забрати з собою свої сім'ї, а також побоюються відновлення війни.

Крім того, виїжджають здебільшого жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту.

"Також причини виїзду обумовлені продовженням невиплати заробітної плати на території ОРДЛО", – додали правозахисники.

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Жителі ОРДЛО залишилися без пенсій – не виплатили 5,32 млрд

Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей не виплатили 5,32 млрд гривень пенсій.

Верещук пояснила, що гроші накопичуються на карткових рахунках пенсіонерів, і крім них кошти ніхто забрати не зможе ні до бюджету, ні якось ними скористатися. Також існує проблема виплати боргів за попередніми періодами, насамперед через закриті бойовиками КПВВ.