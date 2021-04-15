До чогось готуються? У "Л/ДНР" помічено велике скупчення техніки

Поки на передовій бойовики не припиняють обстріли, у тилу окупанти нарощують військову міць: спостерігачі ОБСЄ помітили величезну кількість військової техніки, яка виведена з місць зберігання згідно Мінських домовленостей.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Моніторингова місія відзначає накопичення і переміщення озброєння та військової техніки для проведення навчань бойовиків. Безпілотники ОБСЄ загалом зафіксували на окупованих територіях 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки.
В порушення лінії відведення важкого озброєння помітили:
- поблизу населеного пункту Бугаївка 11 самохідних 122-мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 гаубиць Д-30 "Жаба" калібру 122 мм;
- поблизу населеного пункту Шимшинівка одна протитанкова гармата "Рапіра" калібру 100 мм.
Озброєння за лініями відводу, але за межами місць зберігання:
- поблизу Бугаївки три зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10", 24 танка (Т-64 – 13 одиниць, Т-72 – 11), 5 мінометів калібру 120 мм "Сани";
- поблизу Мирного в ОРЛО 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 12 гаубиць Д-30 "Жаба", 4 "Рапіри";
- поблизу Круглика 23 танка (Т-64 – 21, Т-72 – 2);
- поблизу Шимшинівки 11 танків Т-72, одна самохідна артилерійська гармата калібру 120 мм "Нона-С";
- поблизу Тернового 20 танків.
В ОБСЄ повідомляють про велике скупченні техніки практично на всіх полігонах у т.зв. "Л/ДНР", тільки бронетехніки – 113 одиниць.
Також бойовики регулярно глушать безпілотники місії і перешкоджають пересуванню її патрулям.
"Такими діями збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати досягнуті Мінські домовленості з метою подальшої дестабілізації безпекової ситуації вздовж усієї лінії розмежування", – заявляє українська сторона в СЦКК.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Головному управлінні розвідки заявляли, що Росія може стягнути до кордону України понад 100 тисяч солдатівдо 20 квітня.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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