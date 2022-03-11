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Маріуполь бореться з окупантами – хто допомагає у боротьбі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 березня, 13:07
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Війська агресора не дають проїхати у місто гуманітарним вантажам
Місто знаходиться в облозі. Фото Reuters/Метінвест
Місто знаходиться в облозі. Фото Reuters/Метінвест

Маріуполь героїчно протистоїть російській агресії, тож задача України і великого бізнесу — допомогти місту у ці важкі часи.

Про це заявив генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков у інтерв’ю ВВС.

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"Маріуполь сьогодні – не той Маріуполь, який ми знали у 2014 році. Люди побачили, що відбувається, коли росіяни приходять і починають керувати. І вони цього не хочуть. Вони всіляко опираються росіянам", – зазначив він.

Маріупольці живуть у бомбосховищах

У бомбосховищах, розміщених у промислових цехах компанії Метінвест, переховуються жителі міста.

"Понад 4 000 людей буквально живуть у бомбосховищах на наших об'єктах протягом останніх двох тижнів. Там були заготовлені харчові продукти й вода, які ми зараз розподіляємо серед мешканців Маріуполя", – розповів Риженков.

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Продукти закінчуються

"Останні шість днів ми намагаємося потрапити до міста. У нас напоготові автобуси, вантажівки з продовольством і припасами. Нам сказали, що є "зелений коридор". Але, на жаль, усі ці дні нас зупиняли військові та бої з російської сторони", – констатує Риженков.

Раніше Метінвест виділив 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони України. На цю суму закуплять бронежилети, каски та аптечки для українських бійців. Закупівля проходитиме у декілька етапів: перші майже 3 тис бронежилетів та 500 аптечок уже прямують до України.

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