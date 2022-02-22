Маріуполь — це Україна: місцеві мешканці вийшли на площу підтримати свою країну (відео)

Акцію влаштували на хвилі заяв про визнання Путіним "ЛДНР"

Люди принесли з собою патріотичну символіку та виконали гімн/Фото: Telegram-канал "Типовий Київ", колаж: "Сьогодні"

Жителі міста Маріуполя вийшли на площу Драмтеатру, щоб підтримати Україну. Люди принесли з собою прапори та виконали гімн.

Відео акції на підтримку нашої країни поширюють у Мережі.

Реклама

Деталі

Місцеві мешканці влаштували акцію на хвилі заяв про визнання так званих "ЛДНР" і серйозної ескалації на лінії зіткнення. Жителі вирішили нагадати, що Маріуполь — це Україна. На відео можна побачити, як люди різного віку вийшли на площу, поклали руку на серце та заспівали гімн нашої країни.

У коментарях до відео люди підтримали акцію місцевих жителів та зазначили, що вони молодці, тому що показують свою позицію щодо територіально цілісності нашої країни.

Реклама

Крім того, на інших відео видно, як деякі люди принесли з собою плакати, на який написано, що Росія — агресор.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

Реклама

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Читайте також