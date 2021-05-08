На Донбасі пройшла акція-реквієм, присвячена Дню перемоги (фото)

Фонд Бориса Колеснікова, голова Всеукраїнської громадської організації "Земляцтво-Рідний Донбас" Тетяна Бахтєєва і хокейний клуб "Донбас" провели біля братської могили радянських воїнів Південно-Західного фронту в м. Костянтинівка акцію-реквієм, присвячену Дню перемоги.

Реклама

Учасниками заходу стали: благодійники, ветерани, діти війни, представники громадськості міста, спортсмени. Організатори акції поклали квіти до братської могили, привітали гостей з прийдешнім святом, вручили подарунки.

"Я представляю Всеукраїнську громадську організацію "Земляцтво-Рідний Донбас". Нашій організації трохи більше року, але нам вже вдалося зробити багато добрих справ. На жаль, пандемія вимушено уповільнює нашу активну діяльність. Звичайно ж, в дні свята Великої Перемоги ми не можемо забувати про наших ветеранів, які сьогодні замість щасливого життя у поважному віці знову відчувають всі жахи війни – війни на Донбасі. Ми не повинні втратити пам'ять про Велику Перемогу, ми повинні про неї пам'ятати і говорити, розповідати про неї своїм дітям і онукам. Той, хто не пам'ятає минулого, не шанує минулого, у того ніколи не буде майбутнього!" – сказала Тетяна Бахтєєва, голова Всеукраїнської громадської організації "Земляцтво-Рідний Донбас".

Реклама

Бахтєєва також додала, що за останні сім років в Україні було дуже багато зруйновано пам'ятників радянським воїнам, невідомим солдатам, до яких люди приносили квіти не тільки в святкові дні, а й у будні.

Реклама

"Сьогодні цих пам'ятників стає все менше, почастішали акти вандалізму. У темні часи особливо видно світлих людей. Мені дуже приємно відзначити, що Фонд Бориса Колеснікова на протязі багатьох років робить дуже важливу, потрібну і добру справу – відновлює пам'ятники героям війни. Це безцінно! І ми сьогодні разом", – зазначила голова Всеукраїнської громадської організації "Земляцтво-Рідний Донбас".

В тренді На Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ: яка ситуація там зараз

Також Бахтєєва додала, що кожна зустріч з земляками для неї важлива, тому що вона сама з Донбасу, це її рідна земля, і вона вважає своїм великим людським обов'язком допомагати регіону, щоб якомога швидше був мир на прекрасній донбаській землі.

"Дорогі ветерани, вас з великим-великим святом, низький вам уклін, терпіння, міцності, і звичайно ж, того бойового духу, з яким ви йшли в бій, з яким ви перемогли фашизм і дали нам можливість жити. Можливість спілкування з вами і ваші розповіді, спогади про війну – для мене це справжні безсмертні зустрічі. Ми ніколи не повинні забувати про ті героїчні вчинки, які вчинили ви в ім'я свободи, честі і майбутнього життя. Ми дуже любимо вас і отримуємо від вас силу вашого залізного патріотизму. Здоров'я і світу вам, дорогі солдати Великої Перемоги", – говорить Тетяна Бахтєєва, голова Всеукраїнської громадської організації "Земляцтво-Рідний Донбас".

Реклама

"Уже традиційно Фонд Бориса Колеснікова спільно з хокейним клубом "Донбас" напередодні Дня перемоги вітають ветеранів Донецької області, проводять урочисті заходи. Ми віддаємо шану тим, хто боровся за мирне небо, наше життя, світле майбутнє. Для нас велика честь надати підтримку ветеранам, інвалідам Другої світової війни, вдовам, дітям війни, трудівникам тилу, приділити їм увагу, дізнатися про їхні потреби, постаратися допомогти. Сьогодні разом з Тетяною Дмитрівною ми відвідали в Костянтинівці інвалідів війни Миколу Леонтійовича Чупакв (95 років) і Михайла Григоровича Приходька (94 роки), привітали з наступаючим святом, дуже тепло поспілкувалися, вручили телевізори і подарунки. Хочеться побажати і їм, і всім нам здоров'я, мирного і благополучного життя!" – розповідає Софія Мудрик, директор Фонду Бориса Колеснікова.

Нагадаємо, починаючи з 2018 року Фонд реалізує проєкт "Твоїм визволителям, Донбасе!", в рамках якого вже відреставровані 14 пам'ятників і меморіалів героям минулої війни по всьому регіону. Також щорічно благодійники та представники ХК "Донбас" вітають з Днем перемоги інвалідів війни та ветеранів Донеччини.

Раніше ми повідомляли, що хокеїсти Донбасу і Фонд Бориса Колеснікова вручили 1200 пасок жителям Донецької області.

Крім того, Фонд Бориса Колеснікова та ХК "Донбас" запустили "Дайджест добрих справ".