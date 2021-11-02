На Донбасі знову загострення: загинув один боєць

Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі знову загиблий. Фото: колаж "Сьогодні"

2 листопада збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього загинув один військовий.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Де стріляли?

В напрямку Павлополя та Новозванівки зі стрілецької зброї.

та зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

До речі, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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