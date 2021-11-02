На Донбасі знову загострення: загинув один боєць

2 листопада збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього загинув один військовий.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Де стріляли?
- В напрямку Павлополя та Новозванівки зі стрілецької зброї.
- Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
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До речі, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до нових провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.