На Донбасі знову обстріли: бойовики двічі порушили перемир'я

З початку 29 березня в районі міста Світлодарськ в Донецькій області бойовики двічі відкрили вогонь і порушили режим припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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Бойових втрат серед українських військових немає, йдеться на сторінці ООС в Facebook.

Противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Українські сапери розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.

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"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що на розмінування Донбасу знадобиться близько 25-30 років.

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