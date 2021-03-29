На Донбасі знову обстріли: бойовики двічі порушили перемир'я

З початку 29 березня в районі міста Світлодарськ в Донецькій області бойовики двічі відкрили вогонь і порушили режим припинення вогню з боку збройних формувань РФ.
Бойових втрат серед українських військових немає, йдеться на сторінці ООС в Facebook.
Противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Українські сапери розмінували 1,5 гектара території і передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.
Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що на розмінування Донбасу знадобиться близько 25-30 років.
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