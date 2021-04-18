На Донбасі знову загинув український військовий

Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і вдарили по позиціях українських військових, у ЗСУ втрати

На Донбасі через обстріли з боку бойовиків загинув боєць Збройних сил України, ще один військовослужбовець поранений.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як передають, озброєні формування РФ обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників.

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"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, не сумісні із життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", – відзначили в пресслужбі.

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На місці працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, 12 квітня на Донбасі через ворожі обстріли загинули двоє українських військовослужбовців.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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