Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі знову загинув український військовий

18 квітня, 19:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і вдарили по позиціях українських військових, у ЗСУ втрати

На Донбасі через обстріли з боку бойовиків загинув боєць Збройних сил України, ще один військовослужбовець поранений.

Реклама

Про це в Facebook повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як передають, озброєні формування РФ обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників.

Читайте також: Благаю знизити напруженість: Папа Римський про загострення на Донбасі

В тренді
Росія за місяць побудувала в Криму величезний військовий табір (фото із супутника)

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, не сумісні із життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", – відзначили в пресслужбі.

Реклама

На місці працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, 12 квітня на Донбасі через ворожі обстріли загинули двоє українських військовослужбовців.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас загинув ВСУ ООС
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на Facebook
Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на FacebookВлада
Росія підтвердила стягування
Росія підтвердила стягування "Іскандерів" до кордону з УкраїноюРосія
Путін може піти в наступ, вирішивши, що гірше вже не буде – експрем'єр Швеції
Путін може піти в наступ, вирішивши, що гірше вже не буде – експрем'єр ШвеціїРосія
Зустрів кохану на фронті: що відомо про загиблих військових з Буковини
Зустрів кохану на фронті: що відомо про загиблих військових з БуковиниЗахід
Кремлівським оркам буде непереливки. Ярош заявив про підготовку добровольців
Кремлівським оркам буде непереливки. Ярош заявив про підготовку добровольцівУкраїна
Арестович про манеру Росії вести переговори в ТКГ: блеф і викривлення істини
Арестович про манеру Росії вести переговори в ТКГ: блеф і викривлення істиниВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти