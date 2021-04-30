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На Донбасі засікли російську техніку (відео)

30 квітня, 13:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Машинине ще щодавно бачили в 20 кілометрах від лінії зіткнення поблизу Олександрівського

Росія продовжує поставляти техніку на тимчасово окуповані території Донбасу. Спостерігачі ОБСЄ помітили в Донецькій області не менше 15 броньованих автомобілів "Єсаул", які виробляються виключно в РФ. Про це під час засідання постійної ради ОБСЄ повідомив представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

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За його словами, машини ще в середині квітня бачили в 20 кілометрах від лінії зіткнення – поблизу окупованого села Олександрівське.

Відео: Сьогодні

Відзначимо, що напередодні спостерігачі ОБСЄ помітили велику кількість військової техніки бойовиків, яка була розташована в порушення Мінських домовленостей.

Техніка, розміщена з порушенням лінії відведення важкого озброєння: три гаубиці Д-30А "Жаба", три танки.

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Поза місцями зберігання забороненого озброєння були помічені 26 танків.

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Тим часом з окупованих територій прийшли тривожні новини. Як повідомляли новини "Сьогодні", в т.зв. "ДНР" будуть "офіційно" відбирати житло, що пустує.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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