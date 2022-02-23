Загострення на Донбасі: Маріуполь візьмуть під посилену охорону

Охорона Маріуполя буде посилена через загострення ситуації на Донбасі. Такий режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій.
Про це йдеться на сайті президента.
Деталі
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА і мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де йде операція Об'єднаних сил.
Далі по темі
"Учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово — цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена", — йдеться в повідомленні.
Загроза вторгнення
- У Міноборони України припускають, що посилена воєнна ескалація може розпочатися найближчими днями.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Президент США Джо Байден попередив Україну, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч осіб.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої народної ради самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".