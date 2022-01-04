Обстріли із гранатометів. На Донбасі бойовики поранили українського військового

Наразі постраждалий перебуває в лікарні, його стан – тяжкий

Окупанти знову порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 3 січня, з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли?

У бік Світлодарська відкривали вогонь із автоматичних та протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського стріляли зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів стріляли з автоматичних верстатних гранатометів.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – тяжкий", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7-му годину ранку 4 січня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Донбаський конфлікт може вирішити угода Байдена з Путіним

Політолог Вадим Карасьов не виключає, що Путін із Байденом можуть укласти угоду.

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"Росія може пообіцяти піти з Донбасу в обмін на гарантію невступу України до НАТО. Але у разі відмови від таких умов Путін може розв'язати війну, оскільки далі блефувати і не виконувати свою загрозу – для президента Росії означає "втратити обличчя". Наступний рік може стати переломним в історії Донбасу, України та світу", – підсумував Карасьов.

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