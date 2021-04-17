Окупанти 15 раз порушили перемир'я на Донбасі за добу: де стріляли

За минулу добу російсько-окупаційні сили 15 разів відкривали вогонь по українських захисникам на Донбасі – це вдвічі більше, ніж напередодні. Також вони вкотре застосували заборонені Мінськими угодами озброєння.
Про це повідомили 17 квітня в прес-центрі операції Об'єднаних сил.
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Зокрема, бойовики відкривали вогонь по позиціями ООС:
- біля Новгородського, Опитного і Мар'їнки – з мінометів 82-го і 120-го калібрів;
- біля селища Невельське – з мінометів 82-го і 120-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- в передмістях Водяного, Луганського і Новоалександрівки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- під селищами Тарамчук і Красногорівка – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Пісків – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, в районі Майорська ворог використовував міни ПОМ-2 для дистанційного мінування з ручних протитанкових гранатометів.
Україна вже повідомила ОБСЄ про дії бойовиків.
Станом на 7:00 ранку, 17 квітня, окупанти вже один раз порушили режим "тиші", застосувавши автоматичні станкові гранатомети біля Водяного.
Ані вчора, ані сьогодні бойових втрат серед наших захисники не було. Ситуація в районі ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав Париж, де зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Після переговорів тет-а-тет до них по відеозв'язку приєдналася канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Три лідери договорили провести зустріч в "нормандському форматі" на рівні радників глав держав.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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