Окупанти 15 раз порушили перемир'я на Донбасі за добу: де стріляли

Бойовики не думають припиняти обстріли українських бійців – за минулу добу було "гаряче" під Мар'їнкою, Майорським, Пісками й на інших позиціях

За минулу добу російсько-окупаційні сили 15 разів відкривали вогонь по українських захисникам на Донбасі – це вдвічі більше, ніж напередодні. Також вони вкотре застосували заборонені Мінськими угодами озброєння.

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Про це повідомили 17 квітня в прес-центрі операції Об'єднаних сил.

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Зокрема, бойовики відкривали вогонь по позиціями ООС:

біля Новгородського , Опитного і Мар'їнки – з мінометів 82-го і 120-го калібрів;

, і – з мінометів 82-го і 120-го калібрів; біля селища Невельське – з мінометів 82-го і 120-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– з мінометів 82-го і 120-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в передмістях Водяного , Луганського і Новоалександрівки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

, і – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; під селищами Тарамчук і Красногорівка – зі станкових протитанкових гранатометів;

і – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Пісків – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, в районі Майорська ворог використовував міни ПОМ-2 для дистанційного мінування з ручних протитанкових гранатометів.

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Україна вже повідомила ОБСЄ про дії бойовиків.

Станом на 7:00 ранку, 17 квітня, окупанти вже один раз порушили режим "тиші", застосувавши автоматичні станкові гранатомети біля Водяного.

Ані вчора, ані сьогодні бойових втрат серед наших захисники не було. Ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав Париж, де зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Після переговорів тет-а-тет до них по відеозв'язку приєдналася канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Три лідери договорили провести зустріч в "нормандському форматі" на рівні радників глав держав.

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