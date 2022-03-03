Окупанти влаштували блокаду Маріуполя – місто залишилось без води, світла та сполучення

Ворог не дає навіть евакуювати з міста жінок, дітей та літніх людей

У Маріуполі триває загострення ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі, який російські окупанти взяли в облогу, вони створюють гуманітарну катастрофу. Про це йдеться у заяві мера міста Вадима Бойченка.

Текст заяви:

"Сьогодні російські фашисти створюють гуманітарну катастрофу в Маріуполі!

Реклама

Ці покидьки не знайшли іншого способу зламати нас. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла.

Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей.

Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді.

Реклама

Свідомо протягом семи діб вони руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста.

У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей.

Ми робимо все, щоб у найкоротший термін відновити критичну інфраструктуру міста.

Реклама

Працюємо з міжнародними інституціями для того, щоб створити "зелений коридор" для гуманітарної місії. Працюємо щоб забезпечити режим тиші для відновлення електропостачання.

Тим часом Маріуполь залишається під обстрілами, страждають жінки, діти та літні люди.

Нас знищують як націю. Це – геноцид українського народу.

Ці лицеміри прийшли "рятувати" російськомовних громадян Маріуполя та регіону.

А влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження.

Також сьогодні поширюють багато фейків. Тому прошу використовувати тільки офіційні джерела інформації".

Ворог намагається зайти до Запоріжжя та Маріуполя

Напередодні ЗС РФ продовжили наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя та Маріуполя. Раніше російські окупанти знову вдарили по Маріуполю, були поранені десятки мирних жителів.