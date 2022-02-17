Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі: де стріляли

Українські військові контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Росії

Конфлікт на сході України розпочався у квітні 2014 року / Колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 16 лютого, з боку озброєних формувань Російської Федерації зафіксували 8 порушень режиму тиші. Втрат серед українських військовослужбовцівнемає.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Де стріляли

По околицях станції Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачеве та Водяного окупанти використовували безпілотники та вистрілили ВОГ-17 та ВОГ-25.

У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки озброєні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У напрямку Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У Катеринівці окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації ", – кажуть у штабі.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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