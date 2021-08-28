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Відпочинок з психологічною допомогою: як у Святогірську пройшли канікули дітей з Донбасу

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
28 серпня, 23:44
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"Фонд Ріната Ахметова" – єдиний в Україні системно й масштабно допомагає дітям Донбасу, які зазнали поранень або психологічних травм
У Святогірську закрили сезон "Мирного літа 2021". Колаж "Сьогодні"
У Святогірську закрили сезон "Мирного літа 2021". Колаж "Сьогодні"

За два тижні в оздоровчому центрі "Святогір'я" діти-переселенці, жителі прифронтової зони та непідконтрольної території міцно здружилися і неохоче роз'їжджаються по домівках. Як закривали сезон "Мирного літа 2021" – у сюжеті новин "Сьогодні".

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Позитивні емоції – замість страхів. Відверті розмови – замість замовчання. Наприкінці зміни у літньому таборі дітей не упізнати.

"Мене вразило тут найбільше те, що тут є футбольне поле велике, озеро, вожаті хороші, соляна кімната і психологи", – ділиться переселенець з Донецька Михайло.

Із психологами працювали інтенсивно, бо кожен з хлопців і дівчат має непросту долю. Вони зіткнулися з війною на Донбасі і потребують особливої уваги дорослих. Щоб уникнути руйнівних наслідків пережитої травми, для цих дітей влаштовують відпочинок у найкращих оздоровчих центрах країни. Нинішнього літа – у Святогір'ї. На згадку про це – висадили цілу алею троянд. Кожна троянда – це символ однієї історії жителя Донбасу, долю якого докорінно змінив збройний конфлікт.

"Я пам'ятаю в Донецьку росло багато троянд і це символ Донецька", – згадує хлопець.

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Під час закриття зміни 2021 усі діти отримали сертифікати про навчання, яке пройшли під час відпочинку та переглянули освітній серіал.

"Мені дуже сподобався цей табір, мені подобаються діти, які в моєму загоні, вся ця атмосфера, природа. Спасибі "Фонду Ріната Ахметова", – дякує переселенка з Мар'їнки Ганна.

"Фонд Ріната Ахметова" – єдиний в Україні системно й масштабно допомагає дітям Донбасу, які зазнали поранень або психологічних травм.

"Більше 4500 хлопчиків і дівчат змогли відпочити і психологічно відновитися завдяки проекту "Ринат Ахметов – Дітям. Мирне літо", – зазначає директорка проєктів і програм "Фонду Ріната Ахметова" Ірина Блажан.

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