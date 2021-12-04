"Прокуратура ДНР" оголосила в розшук головного ката "Ізоляції". У чому звинувачують

Так звана "влада ДНР" звинувачує Дениса Куликовського в "державній зраді" і вважає, що його завербували українські правоохоронці

Куликовського оголосили у розшук у "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

У так званій "ДНР" "прокуратура" відкрила кримінальні провадження проти головного ката концтабору "Ізоляція" Дениса Куликовського, якого раніше затримали українські правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі "прокуратури ДНР".

Реклама

Чому шукають Куликовського?

Бойовики переконані, що Куликовського завербували українські правоохоронці, оскільки той має секретну та стратегічно важливу для терористів інформацію.

У чому його звинувачують?

"Палича", який зараз чекає на суд у Лук'янівському СІЗО, розшукують окупанти, щоби вручити підозру в "державній зраді", а також вбивстві на території т.зв. "ДНР" 2015 року. За версією окупантів, Куликовський вчинив його, коли був п'яним, що посилює міру відповідальності за "законами" окупованих територій.

Також бойовики заявили, що теж знали про тортури Куликовського над полоненими "Ізоляції".

Реклама

"Слідством встановлено понад 100 епізодів злочинної діяльності Куликовського Д.П. на території "ДНР", у тому числі за фактами завдання травм і каліцтв ув'язненим, які утримувалися в пенітенціарних установах "ДНР", – пишуть у т.зв. "прокуратурі".

Затримання "Палича"