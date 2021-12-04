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"Прокуратура ДНР" оголосила в розшук головного ката "Ізоляції". У чому звинувачують

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
4 грудня, 15:44
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Так звана "влада ДНР" звинувачує Дениса Куликовського в "державній зраді" і вважає, що його завербували українські правоохоронці
Куликовського оголосили у розшук у "ДНР"
Куликовського оголосили у розшук у "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

У так званій "ДНР" "прокуратура" відкрила кримінальні провадження проти головного ката концтабору "Ізоляція" Дениса Куликовського, якого раніше затримали українські правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі "прокуратури ДНР".

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Чому шукають Куликовського?

Бойовики переконані, що Куликовського завербували українські правоохоронці, оскільки той має секретну та стратегічно важливу для терористів інформацію.

У чому його звинувачують?

"Палича", який зараз чекає на суд у Лук'янівському СІЗО, розшукують окупанти, щоби вручити підозру в "державній зраді", а також вбивстві на території т.зв. "ДНР" 2015 року. За версією окупантів, Куликовський вчинив його, коли був п'яним, що посилює міру відповідальності за "законами" окупованих територій.

Також бойовики заявили, що теж знали про тортури Куликовського над полоненими "Ізоляції".

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"Слідством встановлено понад 100 епізодів злочинної діяльності Куликовського Д.П. на території "ДНР", у тому числі за фактами завдання травм і каліцтв ув'язненим, які утримувалися в пенітенціарних установах "ДНР", – пишуть у т.зв. "прокуратурі".

Затримання "Палича"

  • 9 червня 2014 року озброєні представники т.зв. "Донецької народної республіки" перетворили територію колишнього заводу на жорстоку секретну в'язницю "Ізоляція", яку протягом 2015-2018 років очолював Денис Куликовський.
  • Він забороняв людям їсти, бив їх, роздягав та поливав холодною водою з автомобільної мийки, принижував. Звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалося смертю.
  • Кілька років тому нелюд втік із непідконтрольної території. У Києві його спіймала СБУ. Але що він забув у столиці України, як ховався і чому його так довго не могли знайти – про це спецслужба поки що мовчить.
  • Зловмисника затримали у рамках відкритого раніше кримінального провадження за 4 статтями УКУ: ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
  • 10 листопада у Приморському районному суді Маріуполя обрали запобіжний захід кату – арешт на 60 діб без права внесення застави.

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