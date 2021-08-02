Катував і вбивав: СБУ передала до суду справу ватажка горлівських бойовиків Безлера

Бойовика на прізвисько "Бєс" судитимуть за жорстоке поводження з цивільним населенням і умисні вбивства

Справу Ігоря Безлера передали в суд / колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо бойовика Ігоря Безлера на прізвисько "Бєс", який у 2014 році був ватажком одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" у місті Горлівка. Його звинувачують в тортурах і вбивствах.

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Про це повідомила прес-служба СБУ.

"До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством", – йдеться в повідомленні.

Ігор Безлер на прізвисько "Бєс" катував і вбивав цивільних / Фото: СБУ

У чому звинувачується Безлер

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Звинувачення ватажкові бойовиків Ігорю Безлер висунуто за кількома пунктами.

Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував і керував викраденням і тортурами місцевого підприємця. Після чого ватажок бойовиків вчинив умисне вбивство викраденого.

Крім того, в липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом Безлера бойовики катували і вбили незаконно затриманого чоловіка.

Дії бойовика кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 і ч. 1, ч. 2, ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За скоєння особливо тяжких злочинів Безлеру загрожує довічне позбавлення волі.

Де зараз екс-ватажок бойовиків Горлівки

За даними джерел видання "Обозреватель", Ігор Безлер зараз проживає на території тимчасового окупованого Росією Криму.

Крім того, в листопаді 2019 року міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що російський найманець Ігор Безлер зараз живе за виданим йому в Росії паспортом на ім'я Ігор Береговий.

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Журналісти також тоді з'ясували, що "Ігор Береговий" вилетів до Сімферополя 27 жовтня 2014 року.

Нагадаємо, у червні минулого року контррозвідники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика з "групи Бєса", який брав участь у тортурах українських військових і мирних жителів в тимчасово окупованих районах Донбасу.

31 липня було заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими колишньому бойовику за тортури військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська.

Ми також писали, що військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що замах на т. зв. "Командира 1-го окремого батальйону територіальної оборони Горлівки ЗС ДНР" Сергія Попова (позивний "Довгий") є внутрішніми розбірками бандформувань на окупованих територіях Донбасу.