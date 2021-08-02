Русский
$ 26,82
31,89
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Катував і вбивав: СБУ передала до суду справу ватажка горлівських бойовиків Безлера

2 серпня 2021 22:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Бойовика на прізвисько "Бєс" судитимуть за жорстоке поводження з цивільним населенням і умисні вбивства

Справу Ігоря Безлера передали в суд / колаж "Сьогодні"

Справу Ігоря Безлера передали в суд / колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо бойовика Ігоря Безлера на прізвисько "Бєс", який у 2014 році був ватажком одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" у місті Горлівка. Його звинувачують в тортурах і вбивствах.

Реклама

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством", – йдеться в повідомленні.

Ігор Безлер на прізвисько "Бєс" катував і вбивав цивільних

Ігор Безлер на прізвисько "Бєс" катував і вбивав цивільних / Фото: СБУ

У чому звинувачується Безлер

Реклама

Звинувачення ватажкові бойовиків Ігорю Безлер висунуто за кількома пунктами.

  • Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував і керував викраденням і тортурами місцевого підприємця. Після чого ватажок бойовиків вчинив умисне вбивство викраденого.
  • Крім того, в липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом Безлера бойовики катували і вбили незаконно затриманого чоловіка.

Дії бойовика кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 і ч. 1, ч. 2, ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За скоєння особливо тяжких злочинів Безлеру загрожує довічне позбавлення волі.

В тренді
Вчитель історії-танцюрист під Полтавою підкорив Мережу (відео)
У цій школі вчителі влаштовують для своїх випускників такі танці ще з 2017 року / Фото: колаж "Сьогодні"

Де зараз екс-ватажок бойовиків Горлівки

За даними джерел видання "Обозреватель", Ігор Безлер зараз проживає на території тимчасового окупованого Росією Криму.

Крім того, в листопаді 2019 року міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що російський найманець Ігор Безлер зараз живе за виданим йому в Росії паспортом на ім'я Ігор Береговий.

Реклама

Журналісти також тоді з'ясували, що "Ігор Береговий" вилетів до Сімферополя 27 жовтня 2014 року.

Нагадаємо, у червні минулого року контррозвідники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика з "групи Бєса", який брав участь у тортурах українських військових і мирних жителів в тимчасово окупованих районах Донбасу.

31 липня було заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими колишньому бойовику за тортури військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська.

Ми також писали, що військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що замах на т. зв. "Командира 1-го окремого батальйону територіальної оборони Горлівки ЗС ДНР" Сергія Попова (позивний "Довгий") є внутрішніми розбірками бандформувань на окупованих територіях Донбасу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат
Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втратДонбас
На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотно
На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотноДонбас
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони стані
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони станіДонбас
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомо
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомоДонбас
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в "Л/ДНР"Донбас
Артилерійська атака по ЗСУ: бойовики вдарили далеко в тил, поранені дівчата
Артилерійська атака по ЗСУ: бойовики вдарили далеко в тил, поранені дівчатаДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти