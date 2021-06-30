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РФ продовжить "рятувати" окупований Донбас невизнаною в світі COVID-вакциною

30 червня 2021 17:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поки невідомо, коли саме і скільки вакцин поставлять на Донбас, проте регіон вже отримав 90 тисяч доз вакцини

Росія продовжить постачати вакцини від коронавірусу на окупований Донбас.

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Про це сказав президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання під час "Прямої лінії".

"Це питання, яке потребує уважного до нього відношення. На мою думку, вже 90 тисяч доз вакцини вже завезено... Додатковий обсяг буде поставлений", – сказав Путін.

До речі, раніше на Донбас направили кілька тисяч доз російської вакцини "Супутник V".

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії нинішні темпи вакцинації значно відстають від раніше заявлених, коли хотіли вакцинувати 60% громадян країни до осені. Президент Російської академії наук Олександр Сергєєв розповів, що тільки 11,5% росіян зробили по два щеплення від коронавірусу, тим самим пройшли повний курс вакцинації.

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Також ми писали, що Путін заявив про неготовність зустрічатися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським до тих пір, поки Київ співпрацює з США, Францією і Німеччиною.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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