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Росія перекинула на Донбас безпілотники: що ще привезли бойовикам

19 січня, 15:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Розвідці стало відомо, що окупанти завезли бойовикам в своїх так званих гумконвоях

Поки на передовій бойовики продовжують зривати перемир'я, Росія перекинула на Донбас безпілотники, пальне та інше військове майно.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське командування продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин "1-го і 2-го армійських корпусів".

Зокрема, з початку січня на окуповану територію з Росії залізницею доставлено понад 22 тис. тонн пального, а автомобільним транспортом завозилися вантажі з військовим майном і безпілотними літальними апаратами "Орлан-10".

Крім того, під виглядом так званої гуманітарної допомогивід російських волонтерських організацій триває постачання окупаційним підрозділам військового майна, зокрема екіпірування, лазерних приладів спостереження й цілевказання.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на переговорах безпекової підгрупи ТКГ 18 січня вдалося домовитися про відновлення газопостачання Мар'їнки, де немає газу вже п'ять років.

Відео: Сьогодні

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Росія Донбас розвідка безпілотники Орлан-10

Джерело: Сьогодні

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