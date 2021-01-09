Ситуація на Донбасі: бойовики три рази обстріляли українські позиції

Протягом суботи, 9 січня, бойовики "ДНР-ЛНР" тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомили в прес-центрі ООС.
"Протягом поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, на переважній більшості дільниць відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Тільки в обідній час було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС в Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики два рази обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського. Вогонь відкривали з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", вогонь відкривали біля Водяного. Там режим припинення вогню порушили з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
В результаті обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.
Раніше ми повідомляли, що бойовики атакували ЗСУ, але нарвалися на "відповідь" .
Також нагадаємо, днями на Донбасі спостерігачі ОБСЄ помітили російську військову спецтехніку. На окупованій території засвітився комплекс радіоелектронної боротьби.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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