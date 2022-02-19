Чути відлуння вибухів, місцеві налякані. Яка ситуація на Донбасі – ексклюзив

Містяни не хочуть вдруге залишати свої будинки та евакуюватися

Донеччани панікують через початок масових обстрілів / Фото: Колаж: Сьогодні

З "ДНР" 18 лютого розпочали евакуювати жителів міста через загострення конфлікту на окупованих територіях, а також загрози вторгнення РФ. Кореспондентові "Сьогодні" місцеві жителі розповіли, що зараз у місті чути лише поодинокі звуки вибухів.

"З ранку у нас, на околиці Донецька поодинокі звуки вибухів, але в соцмережах істерія. Евакуація триває, але масовою назвати її складно. Двічі біженцям бути душевно боляче, боляче залишати своє житло. Дуже сподіваємось, що "пронесе". До речі, одна знайома хотіла приїхати з Ростова до родини, сюди, зателефонувала і сказала, що її не впустили до "республіки". Друга знайома живе в Харцизьку, плачучи, каже, що чутно відлуння вибухів, земля гуде", – розповів нам вранці 19 лютого один з донеччан, який попросив не вказувати його ім'я в пресі.

Загроза вторгнення з боку РФ

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання щодо комплексу заходів з виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на тлі загрози від Росії, що зберігається, Берлін прийняв рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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