Снаряд потрапив у трансформатор. На Донбасі через обстріл спалахнула пожежа на ТЕС (відео)

У Луганській області внаслідок обстрілу ТЕС спалахнув трансформатор. На місце виїхали рятувальники.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
"О 12:34 годині у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загоранням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", – пишуть у повідомленні.
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До місця пожежі прямують пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.
Окупанти обстріляли Донбас 84 рази
Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Харчовик – з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. верстатних автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Лебединський – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскіно – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Гнутово – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Двічі Врубівка – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачево – з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм.
- Досвідчене – з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
- Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.
Є постраждалі та загиблі
- Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.
- 12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікувальних закладах.
- Шестеро дістали бойові травми.
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