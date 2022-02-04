Щойно помітили пропаганду? YouTube заблокував канали "ДНР" та "ЛНР"

Відеохостинг YouTube 4 лютого заблокував кілька каналів сепаратистів "ДНР" та "ЛНР", яких підтримує Росія.
Про це пише ТАРС.
Серед заблокованих, зокрема, опинилися канали "Міністерства інформації та управління Народної міліції "ДНР", а також агенції "Луганськінформцентр", "Державної телерадіокомпанії "ЛНР" та "пресслужби управління Народної міліції "ЛНР".
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При спробі входу на ці канали з'являється запис: "Цей обліковий запис був закритий через порушення правил спільноти YouTube".
Сепаратисти в коментарі ТАРС заявили, що "YouTube у такий спосіб веде до зачистки інформаційного поля від правдивої інформації про Донбас".
На YouTube заблокували канали Медведчука
З відеохостингу вночі 4 лютого було повністю видалено YouTube канали "Перший Незалежний" та UkrLive, які були створені після введення санкцій РНБО щодо каналів 112, NewsOne та ZIK. Про це повідомив один з акціонерів телеканалів та експродюсер телеканалу "112" Артем Марчевський.
Він заявив, що українська влада робить усе, щоб закрити рота неугодним журналістам.
Також про закриття каналів у YouTube повідомив сайт телеканалу 112.
"Телеканали UkrLive та ПершийНезалежний, раніше незаконно закриті київською владою, змінили майданчики в YouTube через акт цензури з боку американської компанії. У ніч на 4 лютого платформа YouTube закрила низку облікових записів, з яких віщали незалежні канали, – йдеться на сайті.
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