Щойно помітили пропаганду? YouTube заблокував канали "ДНР" та "ЛНР"

При спробі входу на ці канали з'являється запис, що обліковий запис був закритий через порушення правил спільноти

YouTube заблокував пов'язані з "ДНР" та "ЛНР" канали / Фото: Колаж: Сьогодні

Відеохостинг YouTube 4 лютого заблокував кілька каналів сепаратистів "ДНР" та "ЛНР", яких підтримує Росія.

Про це пише ТАРС.

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Серед заблокованих, зокрема, опинилися канали "Міністерства інформації та управління Народної міліції "ДНР", а також агенції "Луганськінформцентр", "Державної телерадіокомпанії "ЛНР" та "пресслужби управління Народної міліції "ЛНР".

При спробі входу на ці канали з'являється запис: "Цей обліковий запис був закритий через порушення правил спільноти YouTube".

Сепаратисти в коментарі ТАРС заявили, що "YouTube у такий спосіб веде до зачистки інформаційного поля від правдивої інформації про Донбас".

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На YouTube заблокували канали Медведчука

З відеохостингу вночі 4 лютого було повністю видалено YouTube канали "Перший Незалежний" та UkrLive, які були створені після введення санкцій РНБО щодо каналів 112, NewsOne та ZIK. Про це повідомив один з акціонерів телеканалів та експродюсер телеканалу "112" Артем Марчевський.

Він заявив, що українська влада робить усе, щоб закрити рота неугодним журналістам.

Також про закриття каналів у YouTube повідомив сайт телеканалу 112.

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"Телеканали UkrLive та ПершийНезалежний, раніше незаконно закриті київською владою, змінили майданчики в YouTube через акт цензури з боку американської компанії. У ніч на 4 лютого платформа YouTube закрила низку облікових записів, з яких віщали незалежні канали, – йдеться на сайті.

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